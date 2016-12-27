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» » С улиц и тротуаров Волгограда вывозят тонны грязного снега

С улиц и тротуаров Волгограда вывозят тонны грязного снега

Сегодня, 15:31
Administrator
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С улиц и тротуаров Волгограда вывозят тонны грязного снегаВ течение последних двух дней дорожники Волгограда усиленно расчищают улицы и тротуары города-героя от «прошлогоднего» снега. Передышка между снегопадами позволяет вести работы и на центральных магистралях, и на второстепенных дорогах во всех районах города.
Сегодня ночью на улицах работали более 50 единиц дорожной спецтехники. Как сообщили корреспонденту агентства «НовостиВолгограда» в пресс-службе городской мэрии, бригады дорожников трудились на Привокзальной площади, ул. Коммунистической, Гоголя, Мира, Аллее Героев. Только из центра города вывезено почти 450 кубометров снега и наледи. В Кировском, Ворошиловском, Краснооктябрьском районах проводилась зачистка улиц спецтехникой, на тротуарах работали трактор-щетки. Комбинированные дорожные машины дежурили на дорогах Советского, Красноармейского, Дзержинского и Тракторозаводского районов. Для предотвращения гололедицы рассыпано 167 тонн песко-соляной смеси.
Работы продолжаются и сейчас. Идет механизированная уборка и вывоз снежных масс с ул. Рабоче-Крестьянской, пр. Героев Сталинграда, пр. Университетского, пр. Ленина в Краснооктябрьском и Центральном районах, с ул. Тарифной и Н. Отрады, Краснознаменской и 7-й Гвардейской и др. В некоторых местах тротуары очищают вручную.
Всего на дорогах Волгограда в настоящее время «трудятся» 74 спецмашины – КДМ, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы. Технике помогают 77 рабочих.
Администрация города-героя особо отмечает, что работе дорожников мешают припаркованные у бордюров автомобили. Автовладельцев просят не оставлять личный транспорт на проезжей части.
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