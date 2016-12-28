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» » Под Волгоградом браконьеры продолжают незаконно охотиться на фазанов

Под Волгоградом браконьеры продолжают незаконно охотиться на фазанов

Сегодня, 09:05
Lopatin
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Под Волгоградом браконьеры продолжают незаконно охотиться на фазановСезон охоты на пернатую дичь завершился еще 4 декабря. Однако не все охотники соблюдают установленное правило. По результатам рейдов госохотинспекторов комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, за это время в регионе зарегистрирован уже второй факт нарушения сроков охоты.
Так, на днях в Среднеахтубинском районе задержаны граждане, незаконно добывшие двух фазанов. При этом, как сообщили в пресс-службе облкомприроды, установлено, что охота велась с транспортного средства и с применением огнестрельного нарезного оружия.
Сейчас материалы дела переданы в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для проведения процессуальной проверки и принятия решения. Нарушителей закона может ждать штраф в размере до 200 тысяч рублей либо другое наказание вплоть до ареста.
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