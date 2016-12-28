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» » В новогоднюю ночь скоростной трамвай не будет работать

В новогоднюю ночь скоростной трамвай не будет работать

Сегодня, 09:21
Lopatin
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В новогоднюю ночь скоростной трамвай не будет работатьВ новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года городской электротранспорт Волгограда будет работать по специальному расписанию.
Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», расписание составлено с учетом проведения городских культурно-массовых мероприятий. Главная елка города традиционно пройдет на площади Павших борцов с 23.00 до 4.00. В связи с этим городские трамваи и троллейбусы на основных маршрутах будут ходить до боя курантов и после встречи Нового года по специальному расписанию. График работы горэлектротранспорта составлен таким образом, что, зная расписание движения в новогоднюю ночь, желающие смогут добраться на трамваях и троллейбусах из центра во все районы города.
При этом скоростной трамвай ночью работать не будет. В свой предновогодний рейс он отправится по маршруту СТ от площади Чекистов в сторону ВгТЗ в 23.35, а по маршруту СТ-2 – от «Ельшанки» до остановки стадион «Монолит» – в 23.18. Трамвайное движение на маршрутах линии СТ возобновится лишь в шесть часов утра.
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