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» » С улиц Волгограда вывезли почти 500 кубометров снега

С улиц Волгограда вывезли почти 500 кубометров снега

Сегодня, 10:52
Lopatin
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С улиц Волгограда вывезли почти 500 кубометров снегаЗа минувшую ночь с улиц Волгограда вывезено 490 кубометров снега. Активные работы велись на улицах Мира, Чуйкова и Советской. В уборке было задействовано более 70 единиц дорожной спецтехники, сообщает пресс-служба городской мэрии.
С утра число спецтехники было увеличено до 85 машин. Это КДМ, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы. Более 90 рабочих помогают в уборке снежных валов. Дорожники продолжают вывозить снег, работы идут на проспекте Ленина в Краснооктябрьском и Центральном районах, улицах Тарифной, Краснознаменской, 7-й Гвардейской, Рабоче-Крестьянской, проспекте Героев Сталинграда.
Кстати, автовладельцев просят не оставлять личный транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожников.



Фото пресс-службы администрации Волгограда
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