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» » В Волгограде в 2017 году может подорожать ОСАГО

В Волгограде в 2017 году может подорожать ОСАГО

Сегодня, 12:43
Koshelev
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В 20-ке самых проблемных регионов с высоким уровнем убыточности для страховых компаний по полюсам ОСАГО Волгоград занимает «почетное» второе место, уступая лишь республике Адыгея. За ним расположились Карачаево-Черкесия, Ростов-на-Дону, р. Башкирия, Краснодар и Архангельск. Рейтинг составлялся с учетом частоты страховых случаев и размера средних выплат.
Основные убытки формируют автоюристы, которые, по словам страховщиков, очень часто наживаются на несовершенстве российской правовой системы и отсуживают значительные суммы. Кроме того, настоящим бедствием для страховщиков стали сценарии с автоподставами и мошенничеством с полюсами ОСАГО. К слову, в Волгограде в текущем году было возбуждено сразу несколько подобных дел, в том числе с громкими фигурантами - депутатами Волгоградской городской думы, которые подозреваются в организации бизнеса на фиктивных ДТП.
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