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В регионе дети-сироты получили подарки от полицейского Деда Мороза

Сегодня, 15:40
Lopatin
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В регионе дети-сироты получили подарки от полицейского Деда МорозаВоспитанников Тормосиновской школы-интернат, расположенной в Чернышковском районе, приехал поздравить с Новым годом полицейский Дед Мороз со Снегурочкой. В роли новогодних персонажей перед детьми предстали сотрудники Культурного центра и Управления по работе с личным составом регионального Главка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Новогодняя программа для ребят, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, началась с выступления двух сказочных персонажей – Ириски и Клоуна. Перед появлением главных гостей праздника – Деда мороза и Снегурочки, они развлекали юных зрителей, предлагая поучаствовать в новогодних конкурсах, викторинах и, конечно же, в новогоднем хороводе вокруг красавицы-елки.
Праздничное выступление продолжилось появлением Деда Мороза и Снегурочки, которые вместе поздравлениями и пожеланиями успехов в наступающем году привезли ребятам новогодние подарки и радостное настроение.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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