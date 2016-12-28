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» » Волгоградцы почтят память жертв терактов

Волгоградцы почтят память жертв терактов

Сегодня, 17:44
Lopatin
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Волгоградцы почтят память жертв терактовВ четверг в 12.30 у здания железнодорожного вокзала соберутся родственники и друзья тех, чья жизнь трагически оборвалась 29 декабря 2013 года. Память погибших придут почтить жители Волгограда, представители органов власти, общественных организаций, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Напомним, в результате взрыва, прогремевшего на железнодорожном вокзале Волгограда ровно 3 года назад - 29 декабря 2013 года, погибли восемнадцать человек – жителей и гостей города. На следующий день, 30 декабря, недалеко от Качинского рынка в троллейбусе №15А произошел еще один взрыв. В нем погибли 16 человек, более 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
В память о трагедии у дома № 122 по улице Качинцев в Дзержинском районе был установлен мемориальный знак «Памяти жертв террористического акта 30 декабря 2013 года». В пятницу в 11-00 здесь состоится траурный митинг и будет отслужена панихида.
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