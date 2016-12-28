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Волжские вандалы испортили фасады более 60 жилых домов

Сегодня, 18:35
Lopatin
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Волжские вандалы испортили фасады более 60 жилых домовВ Волжском подсчитали ущерб, нанесенный городу вандалами, которые рисуют и пишут на стенах домов. Сумма получилась внушительная – 45 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе городской мэрии
Нанесение на стены домов различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма. Затраты на закрашивание и удаление таких граффити – это прямой экономический ущерб. За 2016 год сумма ущерба от действий вандалов в нашем городе составила 45 миллионов рублей.
Очищение домов от надписей и рисунков «горе-художников» обходится Управляющим компаниям в круглую сумму, которую можно было бы потратить на другие нужды. К примеру, можно было установить сотни скамеек, малых архитектурных форм, благоустроить детские площадки и дворы многоквартирных домов.
В течение года вандалы испортили фасады 62 жилых домов. По каждому случаю в УМВД по городу Волжскому были направлены заявления.
Стоит отметить, что за подобные действия предусмотрена как административная , так и уголовная ответственность. За несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, но не достигших 16 лет, ответственность несут родители.
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