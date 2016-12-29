В регионе изменится график движения пригородных поездов Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ПривЖД, с 8 января 2017 года назначаются пригородные поезда:

- № 6493 Качалино – Арчеда. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 18.54, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20.22;

- № 6811 Волгоград-1 – Качалино. Отправление со ст. Волгоград-1 в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17.23, прибытие на конечную ст. Качалино в 18.49;

- № 6813 Качалино – Петров Вал. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье со ст. Качалино в 19:04, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 21:13.



С 9 января 2017 года назначаются пригородные поезда:

- № 6494 Арчеда – Качалино. Отправление со ст. Арчеда в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 4.50, прибытие на конечную ст. Качалино в 6.15;

- № 6812 Петров Вал – Качалино. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу со ст. Петров Вал в 4.14, прибытие на конечную ст. Качалино в 6.23.

- № 6814 Качалино – Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 6.35, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7.52.



С 8 января 2017 года изменяется периодичность курсирования пригородного поезда:

- № 6805 Волгоград-1 – Арчеда будет курсировать по субботам. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17.23, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20.18.



С 9 января 2017 года изменяется периодичность курсирования пригородного поезда:

- № 6810 Арчеда – Волгоград-1 будет курсировать по воскресеньям. Отправление со ст. Арчеда в 4.58, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7.52. В Волгоградском регионе Приволжской железной дороги в январе 2017 года по просьбам пассажиров частично изменяется расписание некоторых пригородных поездов.Как сообщили в пресс-службе ПривЖД, с 8 января 2017 года назначаются пригородные поезда:- № 6493 Качалино – Арчеда. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 18.54, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20.22;- № 6811 Волгоград-1 – Качалино. Отправление со ст. Волгоград-1 в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17.23, прибытие на конечную ст. Качалино в 18.49;- № 6813 Качалино – Петров Вал. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье со ст. Качалино в 19:04, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 21:13.С 9 января 2017 года назначаются пригородные поезда:- № 6494 Арчеда – Качалино. Отправление со ст. Арчеда в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 4.50, прибытие на конечную ст. Качалино в 6.15;- № 6812 Петров Вал – Качалино. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу со ст. Петров Вал в 4.14, прибытие на конечную ст. Качалино в 6.23.- № 6814 Качалино – Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 6.35, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7.52.С 8 января 2017 года изменяется периодичность курсирования пригородного поезда:- № 6805 Волгоград-1 – Арчеда будет курсировать по субботам. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17.23, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20.18.С 9 января 2017 года изменяется периодичность курсирования пригородного поезда:- № 6810 Арчеда – Волгоград-1 будет курсировать по воскресеньям. Отправление со ст. Арчеда в 4.58, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7.52.



