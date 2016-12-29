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В регионе изменится график движения пригородных поездов

Сегодня, 09:46
Lopatin
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В регионе изменится график движения пригородных поездовВ Волгоградском регионе Приволжской железной дороги в январе 2017 года по просьбам пассажиров частично изменяется расписание некоторых пригородных поездов.
Как сообщили в пресс-службе ПривЖД, с 8 января 2017 года назначаются пригородные поезда:
- № 6493 Качалино – Арчеда. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 18.54, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20.22;
- № 6811 Волгоград-1 – Качалино. Отправление со ст. Волгоград-1 в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17.23, прибытие на конечную ст. Качалино в 18.49;
- № 6813 Качалино – Петров Вал. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье со ст. Качалино в 19:04, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 21:13.

С 9 января 2017 года назначаются пригородные поезда:
- № 6494 Арчеда – Качалино. Отправление со ст. Арчеда в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 4.50, прибытие на конечную ст. Качалино в 6.15;
- № 6812 Петров Вал – Качалино. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу со ст. Петров Вал в 4.14, прибытие на конечную ст. Качалино в 6.23.
- № 6814 Качалино – Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 6.35, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7.52.

С 8 января 2017 года изменяется периодичность курсирования пригородного поезда:
- № 6805 Волгоград-1 – Арчеда будет курсировать по субботам. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17.23, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20.18.

С 9 января 2017 года изменяется периодичность курсирования пригородного поезда:
- № 6810 Арчеда – Волгоград-1 будет курсировать по воскресеньям. Отправление со ст. Арчеда в 4.58, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7.52.
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