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» » В Волгограде запретили непристойную рекламу женской эпиляции

В Волгограде запретили непристойную рекламу женской эпиляции

Сегодня, 10:41
Koshelev
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Реклама, размещенная на входе в один из волгоградских салонов красоты, несколько месяцев привлекала внимание горожан. Неоднозначное изображение "отправляло" к интимной части тела женщины. Таким художественным способом студия красоты рекламировала удаление нежелательных волос с помощью лазера.
Однако "шедевр" эротического искусства не оценила одна дама. Женщина написала в Управление антимонопольной службы г. Волгограда жалобу на рекламу,
Чтобы вынести решение контролирующему орган пришлось провести соцопрос. Более 90% всех респондентов сочли неуместным изображение такой провокационной части женского тела в рекламе. В результате Антимонопольная служба направила салону красоты предписание с требованием снять баннер
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