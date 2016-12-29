|
В Волгограде запретили непристойную рекламу женской эпиляции
Сегодня, 10:41
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Реклама, размещенная на входе в один из волгоградских салонов красоты, несколько месяцев привлекала внимание горожан. Неоднозначное изображение "отправляло" к интимной части тела женщины. Таким художественным способом студия красоты рекламировала удаление нежелательных волос с помощью лазера.
Однако "шедевр" эротического искусства не оценила одна дама. Женщина написала в Управление антимонопольной службы г. Волгограда жалобу на рекламу,
Чтобы вынести решение контролирующему орган пришлось провести соцопрос. Более 90% всех респондентов сочли неуместным изображение такой провокационной части женского тела в рекламе. В результате Антимонопольная служба направила салону красоты предписание с требованием снять баннер
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.