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В Волгограде выбрали поставщиков питания в детские сады

Сегодня, 10:53
Lopatin
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В Волгограде выбрали поставщиков питания в детские садыИз нескольких организаций, претендовавших на победу в конкурсе на оказание услуг по организации детского питания в муниципальных дошкольных учреждениях, определены три победителя, заявки которых полностью соответствуют предъявляемым администрацией условиям.
Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, подписание контрактов 31 декабря 2016 года запланировано со следующими операторами питания: ООО «Венера», ИП Стрельников, а также ООО «Торговый дом СПП». С января 2017 года они обязаны будут обеспечить сбалансированное четырехразовое питание дошколят во всех муниципальных детсадах.
Контролировать качество оказываемой услуги будут городские власти и надзорные органы.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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