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В Волгограде растет число погибших от употребления спиртосодержащих жидкостей
Сегодня, 13:28
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Житель Дзержинского района скончался сегодня ночью в наркологическом диспансере. Сразу после употребления он уже пережил клиническую смерть и шансов на спасение было немного. Погибший лишь на несколько дней пережил свою 27-летнюю собутыльницу, с которой они вместе употребляли "незамерзайку". Оба получили смертельную дозу метанола.
Тем временем контролирующие органы делают все возможное, чтобы не допустить иркутского сценария отравления техническим спиртом. На оптовых базах проводятся рейды. Улов последнего- порядка 130 тысяч единиц непищевой спиртосодержащей продукции и более 10 тысяч бутылок пищевого алкоголя без соответствующих документов, которые были изъяты в Дзержинском районе в крупном оптово-распределительном комплексе. Среди контрафакта в основном лосьоны и настойки боярышника, они направлены на экспертизу.
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