Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

» » В Волгограде растет число погибших от употребления спиртосодержащих жидкостей

В Волгограде растет число погибших от употребления спиртосодержащих жидкостей

Сегодня, 13:28
Koshelev
Просмотров: 14
Комментариев: 0
Житель Дзержинского района скончался сегодня ночью в наркологическом диспансере. Сразу после употребления он уже пережил клиническую смерть и шансов на спасение было немного. Погибший лишь на несколько дней пережил свою 27-летнюю собутыльницу, с которой они вместе употребляли "незамерзайку". Оба получили смертельную дозу метанола.
Тем временем контролирующие органы делают все возможное, чтобы не допустить иркутского сценария отравления техническим спиртом. На оптовых базах проводятся рейды. Улов последнего- порядка 130 тысяч единиц непищевой спиртосодержащей продукции и более 10 тысяч бутылок пищевого алкоголя без соответствующих документов, которые были изъяты в Дзержинском районе в крупном оптово-распределительном комплексе. Среди контрафакта в основном лосьоны и настойки боярышника, они направлены на экспертизу.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

«Незаконный алкоголь»: мэрия и полиция продолжают проверочные рейды

Полицейские остановили в Волгограде три грузовика с контрафактным алкоголем

В Волгограде запретят продавать чешский алкоголь

За продажу пива несовершеннолетним организации грозит штраф в размере 40 тысяч рублей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги