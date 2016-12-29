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» » В Волгограде на месте теракта на вокзале прошел траурный митинг

В Волгограде на месте теракта на вокзале прошел траурный митинг

Сегодня, 16:26
Lopatin
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В Волгограде на месте теракта на вокзале прошел траурный митингВ четверг, 29 декабря, волгоградцы почтили память жертв теракта, совершенного три года назад на железнодорожном вокзале.
Восемнадцать свечей в память о каждом погибшем 29 декабря 2013 года – зажглись сегодня у мемориальной доски при входе в здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1». На траурный митинг у здания вокзала собрались сотрудники правоохранительных органов и работники железнодорожной отрасли, представители областной и городской власти и жители Волгограда.
Ровно в 12 часов 37 минут – именно в это время в Волгограде произошел теракт, унесший невинные жизни 18 человек – на фоне «Позывных Волгограда» прозвучали имена тех, кто оказался тогда в эпицентре взрыва. Их память почтили минутой молчания. Живые цветы легли к памятному знаку.
Панихиду по погибшим отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Заупокойные службы прошли сегодня во всех храмах Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации города.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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