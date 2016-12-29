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» » На территории речпорта власти сносят клуб «Звездный»

На территории речпорта власти сносят клуб «Звездный»

Сегодня, 17:06
Lopatin
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На территории речпорта власти сносят клуб «Звездный»В четверг, 29 декабря, закончился срок, отведенный владельцу клуба «Звездный» для самостоятельного демонтажа помещений на территории речпорта в Центральном районе Волгограда. За это время собственник не спешил полностью исполнить предписание службы судебных приставов, поэтому власти города приступили к принудительному демонтажу объекта при помощи тяжелой спецтехники, информирует пресс-служба волгоградской администрации.
В настоящее время помещение ночного клуба, площадь которого составляет почти 500 квадратных метров, отключено от всех коммуникаций, собственник самостоятельно разобрал и вывез инвентарь и мебель. Днем в присутствии сотрудников муниципальной службы спасения бригада специалистов приступила к разбору основных конструкций.
Несколько лет назад ночной клуб «Звездный» в буквальном смысле «пристроился» к зданию волгоградского речпорта, нарушив единую архитектурную композицию. Администрация города обратилась в суд с иском о сносе незаконной постройки. Судебное разбирательство продолжалось пять лет. В итоге было признано, что ночной клуб «Звездный» находится здесь незаконно и подлежит сносу.
Только с начала этого года в Волгограде демонтировано порядка 500 незаконных коммерческих объектов, отметили в пресс-службе городской мэрии.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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