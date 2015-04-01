В Волжском из улицы Фонтанной сделают Арбат Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, первая пешеходная улица станет своеобразным волжским Арбатом. Вначале планируется благоустроить главную аллею и сквер у мемориала первостроителям. Здесь должны появиться детские и спортивные площадки, велодорожки. Будет установлено яркое освещение, а пешеходные зоны выложат тротуарной плиткой. В дальнейшем тут откроются лавка художника, салон новобрачных, детское кафе, чайные, кофейни, булочные и антикварные лавки. Кроме того, авторы проекта предлагают установить скульптуры и инсталляции.

Так как улицу Фонтанную планируется сделать полностью пешеходной, то все въезды на нее будут перекрыты. Однако изменения схемы транспортного движения не доставят неудобств жителям близлежащих домов – они по-прежнему будут въезжать во дворы со стороны улиц Циолковского и Волгодонской.

Второй этап реализации проекта запланирован на 2018 год. В его рамках планируется обустроить нижнюю террасу Фонтанной: благоустроить смотровую площадку, организовать саночные и лыжные трассы, а также восстановить лестничный спуск.

На сегодняшний день схема еще не получила окончательного утверждения и любой желающий может внести свои предложения по корректировке проекта, в следующем году проект будет представлен на публичные слушания. На 2017 год запланировано начало реализации масштабного проекта по благоустройству улицы Фонтанной в старой части Волжского.Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, первая пешеходная улица станет своеобразным волжским Арбатом. Вначале планируется благоустроить главную аллею и сквер у мемориала первостроителям. Здесь должны появиться детские и спортивные площадки, велодорожки. Будет установлено яркое освещение, а пешеходные зоны выложат тротуарной плиткой. В дальнейшем тут откроются лавка художника, салон новобрачных, детское кафе, чайные, кофейни, булочные и антикварные лавки. Кроме того, авторы проекта предлагают установить скульптуры и инсталляции.Так как улицу Фонтанную планируется сделать полностью пешеходной, то все въезды на нее будут перекрыты. Однако изменения схемы транспортного движения не доставят неудобств жителям близлежащих домов – они по-прежнему будут въезжать во дворы со стороны улиц Циолковского и Волгодонской.Второй этап реализации проекта запланирован на 2018 год. В его рамках планируется обустроить нижнюю террасу Фонтанной: благоустроить смотровую площадку, организовать саночные и лыжные трассы, а также восстановить лестничный спуск.На сегодняшний день схема еще не получила окончательного утверждения и любой желающий может внести свои предложения по корректировке проекта, в следующем году проект будет представлен на публичные слушания.



