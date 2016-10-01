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» » К последней минуте 2016 года добавят еще одну секунду

К последней минуте 2016 года добавят еще одну секунду

Сегодня, 09:50
Lopatin
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К последней минуте 2016 года добавят еще одну секундуВ ночь с 31 декабря на 1 января ко всемирному координированному времени (UTC) добавят одну дополнительную секунду, передает информационное агентство ТАСС.
"Для времени UTC действует следующая последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23.59.59, 31 декабря 2016 23.59.60, 1 января 2017 года 00.00.00", — говорится в сообщении Международной службы вращения Земли (IERS).
Согласно стандарту UTC, одни земные сутки, за которые Земля полностью оборачивается вокруг своей оси, длятся ровно 24 часа или 86 400 секунд, но в реальности период этого вращения сейчас равняется примерно 86 400,002 секунды. За год время UTC убегает вперед астрономического почти на целую секунду и для компенсации этой разницы периодически начисляют дополнительную или, как ее еще называют, високосную или координационную секунду.
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