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» » Ночью с улиц Волгограда вывезли 360 кубометров снега

Ночью с улиц Волгограда вывезли 360 кубометров снега

Сегодня, 11:04
Lopatin
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Ночью с улиц Волгограда вывезли 360 кубометров снегаВ Волгограде минувшей ночью дорожные бригады продолжили работы по очистке и обработке городских дорог. Для предотвращения образования гололедицы в условиях тумана и изморози дорожники оперативно приступили к обработке проезжей части противогололедными материалами. Было использовано свыше 460 тонн песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.
Также велись работы по вывозу снега. Повышенное внимание уделялось расчистке тротуаров, бордюров, пешеходных переходов, зон остановочных карманов. За ночь с городских улиц вывезено более 360 кубометров снега.
Всего на дорогах было задействовано 75 единиц спецтехники – комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, автогрейдеры.
В пятницу днем работы по вывозу снега и расчистке дорог продолжаются в плановом режиме.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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