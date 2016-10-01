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НовостиВолгограда.ру » Общество » Детский омбудсмен призывает запретить высаживать детей из автобусов
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Четыре российских скелетониста отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Ростехнадзор предлагает запретить использование газа в жилых домах
Ростехнадзор предлагает запретить использование газа в многоквартирных домах, чтобы исключить риск взрывов и пожаров, сообщает пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова.
МИД РФ предложил объявить персонами нон-грата 35 дипломатов из США
Министерство иностранных дел России внесло предложение президенту Владимиру Путину объявить персонами нон-грата 35 американских дипломатов. Об этом заявил глава отечественного внешнеполитического ...