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Детский омбудсмен призывает запретить высаживать детей из автобусов

Сегодня, 12:02
Lopatin
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Детский омбудсмен призывает запретить высаживать детей из автобусовУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призывает запретить контролерам, кондукторам и водителям высаживать детей из общественного транспорта без присутствия сотрудников полиции и родителей несовершеннолетних пассажиров, передает агентство ТАСС.
«Вопрос снятия ребенка с рейса, на мой взгляд, может быть решен только в присутствии сотрудников полиции и родителей, и данный пункт может найти свое отражение в должностных инструкциях контролера и водителя пассажирского транспорта либо в иной редакции в нормативно-правовых актах", - заявила Анна Кузнецова в интервью информационному агентству.
По мнению детского омбудсмена, такие действия контролеров и водителей могут квалифицироваться как оставление в опасности.
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