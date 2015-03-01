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В Волгограде открыли для пешеходов Комсомольский путепровод

Сегодня, 12:07
Lopatin
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В Волгограде открыли для пешеходов Комсомольский путепроводВ пятницу, 30 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание на Комсомольском путепроводе, который открылся для пешеходов.
Вместе с главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым, представителями профильных ведомств и подрядной организации губернатор проинспектировал выполненные работы и наметил планы на следующий год, сообщает пресс-служба областной администрации.
«Здесь еще будет много изменений, — пояснил Андрей Бочаров. — Это касается опор освещения, покраски, предусмотрены элементы декора. Вместе с РЖД договорились о благоустройстве прилегающей территории. Так что в конце 2017 года мы увидим другой мост».
Особое внимание в ходе инспекции было уделено безопасности и комфорту водителей и пешеходов. Принято решение установить дополнительные защитные экраны, чтобы на людей не летела грязь с проезжей части. В следующем году также продолжится реконструкция лестниц, ведущих с моста.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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