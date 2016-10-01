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» » Волгоградцы почтили память жертв теракта в троллейбусе

Волгоградцы почтили память жертв теракта в троллейбусе

Сегодня, 12:29
Lopatin
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Волгоградцы почтили память жертв теракта в троллейбусеВ пятницу жители Волгограда возложили красные гвоздики к знаку из красного гранита, установленному на месте теракта в троллейбусе на улице Качинцев 30 декабря 2013 года.
Участники траурного митинга минутой молчания почтили память погибших. Панихиду по невинно убиенным отслужили священники храма Святого князя Владимира.
Волгоград в 2013 году подвергнулся серии террористических атак: первый взрыв прогремел 21 октября в автобусе, семь человек погибли, 37 были ранены. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала смертник совершил теракт, в результате которого погибли 18 человек, 45 получили ранения. 30 декабря террорист устроил взрыв в троллейбусе, в результате чего 16 человек погибли, 28 пострадали.


Фото пресс-службы МУП «Метроэлектротранс»
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