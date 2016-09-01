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В 2017 году ожидается индексация пенсий

Сегодня, 13:14
Lopatin
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В 2017 году ожидается индексация пенсийВ 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщается в пресс-релизе отделения Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области.
Уже с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 12 981,23 руб.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 969,65 руб. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12 335 руб.
С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 5,8%, говорится в пресс-релизе областного отделения ПФР.
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