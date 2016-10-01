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» » Городские службы Волгограда переведены на особый режим работы

Городские службы Волгограда переведены на особый режим работы

Сегодня, 13:55
Lopatin
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Городские службы Волгограда переведены на особый режим работыВ преддверии новогодних праздников все городские службы Волгограда переведены на особые условия работы. В профильных подразделениях городской администрации, муниципальных предприятиях составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов, осуществляется постоянное взаимодействие с оперативными службами, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.
В случае возникновения нештатных ситуаций обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам 112 и 95-95-81, а также дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» по телефону 089.
А вот по вопросам, касающимся жилого фонда, жителям придется обращаться в аварийные службы своих управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Фото пресс-службы администрации Волгограда
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