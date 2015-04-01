НовостиВолгограда.ру Общество » В новогодние праздники в Волгограде ограничат движение транспорта В новогодние праздники в Волгограде ограничат движение транспорта Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, движение будет ограничено:

- с 7 часов утра 31 декабря 2016 года до 6.00 1 января 2017 года на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах, обозначенных проспектом им.Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской.

- с 22 часов 31 декабря 2016 года до 4 часов 1 января 2017 года по чётной стороне Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2, по нечётной стороне Бульвара Энгельса от дома №25 до дома №9, по проезду от дома №3 на Бульваре Энгельса до дома №18 на улице Остравской;

- с 14 до 20 часов 2 января 2017 года, а также с 12 до 20 часов 3 января 2017 года

на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах обозначенных улицами Володарского и Гоголя;

- с 7 до 13 часов 6 января 2017 года по улице Чуйкова в границах от улицы Ленина до переулка Воровского,

- с 13 до 14 часов 6 января 2017 года на пересечениях пешеходной зоны Аллеи Героев с проезжими частями автомобильных дорог улиц Чуйкова, Советской, проспекта им. В.И. Ленина по мере прохождения колонны людей от верхней террасы Набережной им. 62-й Армии до площади Павших борцов;

- с 13 до 16 часов 6 января 2017 года на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах обозначенных улицами Володарского и Гоголя;

- с 7 до 15 часов 7 января 2017 года на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах, обозначенных проспектом им. В.И. Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской;

Кроме того, доступ горожан в зоны проведения общественно-массовых мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные посты полиции.

Ограничение затронет не только центральные улицы, но и дороги в районах Волгограда. Движение, остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены:

- с 20 часов 31 декабря 2016 года до 4 утра 1 января 2017 года по автомобильной дороге улицы Даугавской в границах от дома №4 до улицы Калининградской;

- с 20 часов 31 декабря 2016 года до 5 утра 1 января 2017 года по автомобильной дороге проспекта им. В.И. Ленина (местный проезд) в границах от проспекта Металлургов до дома №99 по проспекту им. В.И. Ленина;

- с 20 часов 6 января года до 5 часов 7 января 2017 года по автомобильной дороге улицы Кузнецкой в границах от улицы Елисеева и далее по проезду до улицы Елецкой; по автомобильной дороге улицы Липецкой в границах от проезда, соединяющего Кузнецкую и Елецкую, до улицы Буханцева.





Фото пресс-службы администрации Волгограда В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных общественно-массовых мероприятий будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств на городских улицах и площадях.Как сообщает пресс-служба городской мэрии, движение будет ограничено:- с 7 часов утра 31 декабря 2016 года до 6.00 1 января 2017 года на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах, обозначенных проспектом им.Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской.- с 22 часов 31 декабря 2016 года до 4 часов 1 января 2017 года по чётной стороне Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2, по нечётной стороне Бульвара Энгельса от дома №25 до дома №9, по проезду от дома №3 на Бульваре Энгельса до дома №18 на улице Остравской;- с 14 до 20 часов 2 января 2017 года, а также с 12 до 20 часов 3 января 2017 годана площади Павших Борцов и по улице Мира в границах обозначенных улицами Володарского и Гоголя;- с 7 до 13 часов 6 января 2017 года по улице Чуйкова в границах от улицы Ленина до переулка Воровского,- с 13 до 14 часов 6 января 2017 года на пересечениях пешеходной зоны Аллеи Героев с проезжими частями автомобильных дорог улиц Чуйкова, Советской, проспекта им. В.И. Ленина по мере прохождения колонны людей от верхней террасы Набережной им. 62-й Армии до площади Павших борцов;- с 13 до 16 часов 6 января 2017 года на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах обозначенных улицами Володарского и Гоголя;- с 7 до 15 часов 7 января 2017 года на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах, обозначенных проспектом им. В.И. Ленина и улицами Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской;Кроме того, доступ горожан в зоны проведения общественно-массовых мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные посты полиции.Ограничение затронет не только центральные улицы, но и дороги в районах Волгограда. Движение, остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены:- с 20 часов 31 декабря 2016 года до 4 утра 1 января 2017 года по автомобильной дороге улицы Даугавской в границах от дома №4 до улицы Калининградской;- с 20 часов 31 декабря 2016 года до 5 утра 1 января 2017 года по автомобильной дороге проспекта им. В.И. Ленина (местный проезд) в границах от проспекта Металлургов до дома №99 по проспекту им. В.И. Ленина;- с 20 часов 6 января года до 5 часов 7 января 2017 года по автомобильной дороге улицы Кузнецкой в границах от улицы Елисеева и далее по проезду до улицы Елецкой; по автомобильной дороге улицы Липецкой в границах от проезда, соединяющего Кузнецкую и Елецкую, до улицы Буханцева.Фото пресс-службы администрации Волгограда



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