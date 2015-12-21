Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

» » Ростехнадозор предлагает запретить использование газа в квартирах

Ростехнадозор предлагает запретить использование газа в квартирах

Сегодня, 15:56
Lopatin
Просмотров: 44
Комментариев: 0
Ростехнадозор предлагает запретить использование газа в квартирахРостехнадзор предлагает запретить использование газа в многоквартирных жилых домах для приготовления пищи и нагрева воды, чтобы исключить риск взрывов и пожаров. В качестве альтернативы предлагается комплектование домов электроприборами, передает сегодня агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Непоседову.

«Причинами аварий в большинстве случаев является человеческий фактор. За исключением взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий, Ростехнадзор принял участие в обсуждении запрета использования газа в многоквартирных жилых домах. В качестве альтернативы обсуждается комплектование жилых домов электроприборами, тем более что потребление газа в РФ составляет около 1%, если говорить о том газе, который используется для приготовления пищи (от общего количества потребления газа). Еще раз подчеркиваю, что это всего лишь инициатива, предложенная к обсуждению, в любом случае решение будет принимать не Ростехнадзор», – сообщила Юлия Непоседова.

В 2016 году в результате взрывов (хлопков) бытового газа в жилых домах в разных регионах РФ погибли по меньшей мере 28 человек.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Найден еще один погибший при взрыве газа в многоэтажке в Волгограде

Управляющие компании отчитаются об установке счетчиков

В Волжском за прошедшую неделю тушили пожары 64 раза

Подача газа в Центральном и Краснооктябрьском районах приостановлена

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги