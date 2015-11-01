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Волгоградцы спешат сделать фото возле 6-метрового шара

Сегодня, 12:35
Lopatin
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Волгоградцы спешат сделать фото возле 6-метрового шараПраздничная иллюминация, разнообразные светодиодные композиции, которыми украшен сейчас Волгоград, помогают создать новогоднее настроение у жителей, отмечают в пресс-службе мэрии города.
На площади Павших борцов радует своими огнями 20-метровая новогодняя ель. Особой популярностью у горожан и гостей Волгограда пользуются места для новогодних фотографий: шестиметровый светодиодный шар, композиция «Новогодние подарки» и другие светящиеся светодиодные элементы праздничного убранства площади.
В преддверии новогодних праздников включилась иллюминация на улицах Волгограда: панно с новогодним поздравлением в затрибунной части площади Павших борцов, светодиодные гирлянды «Тающие сосульки», снеговики, Дед Морозы и Снегурочка. На главных городских улицах, в парках и скверах, световых опорах засверкали новогодние консоли и перетяжки. Изменился и обновленный в этом году Комсомольский путепровод: по обеим его сторонам расположились 24 светящиеся конструкции «Волна» - такой подарок горожанам сделали администрация города и муниципальное предприятие «Горсвет». Улицы города украшают более 200 плакатов с новогодними поздравлениями. Не остались без внимания и обновленные городские парки, которые также встречают праздники ярко освещенными и украшенными.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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