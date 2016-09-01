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НовостиВолгограда.ру » Общество » Владимир Путин поздравил россиян с новым 2017 годом
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Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново". Об этом сообщила служба помощи 112 Красноярского края.
Чуркин после голосования в СБ ООН призвал «не напускать туман»
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал в субботу членов Совета Безопасности "не напускать туман" и не ставить под сомнение договоренности по Сирии, достигнутые при ...
Совбез ООН одобрил подготовленную Россией и Турцией резолюцию по Сирии
На последнем в 2016 году заседании Совета Безопасности ООН была принята разработанная Россией и Турцией резолюция, которая касается соглашений о режиме прекращения огня в Сирии и начале переговоров, ...