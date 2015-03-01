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» » Неизвестные хакеры взломали сайт прокуратуры Волгоградской области

Неизвестные хакеры взломали сайт прокуратуры Волгоградской области

Сегодня, 01:19
Koshelev
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Хакеры взломали сайт прокуратуры региона в самый канун нового года. Неизвестные злоумышленники продемонстрировали мастерство программирования, но вот с грамотностью у них явно проблемы. В 4-х предложениях более 10 орфографических ошибок, хотя, вероятнее всего, это такой "стеб", присущий программистам. Заканчивается воззвание фразой: "Доколе"?
Пока неизвестно, почему хакеры выбрали в качестве объекта нападения сайт прокуратуры и именно Волгоградской области.
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