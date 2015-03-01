|
Неизвестные хакеры взломали сайт прокуратуры Волгоградской области
Сегодня, 01:19
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Хакеры взломали сайт прокуратуры региона в самый канун нового года. Неизвестные злоумышленники продемонстрировали мастерство программирования, но вот с грамотностью у них явно проблемы. В 4-х предложениях более 10 орфографических ошибок, хотя, вероятнее всего, это такой "стеб", присущий программистам. Заканчивается воззвание фразой: "Доколе"?
Пока неизвестно, почему хакеры выбрали в качестве объекта нападения сайт прокуратуры и именно Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.