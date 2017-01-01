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В регионе ночью за порядком следили более 800 полицейских

Сегодня, 12:36
Lopatin
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В регионе ночью за порядком следили более 800 полицейскихВ новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Волгограде и районах области состоялось 144 праздничных мероприятия, в которых приняли участие около 40 тысяч человек.
Охрану общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных встрече Нового года, осуществляли более 800 сотрудников полиции, а также члены добровольных народных и казачьих дружин, военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации.
Нарушений общественного порядка не допущено, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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