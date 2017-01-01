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Волгоградские полицейские необычно поздравили жителей региона с Новым годом
Сегодня, 14:11
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Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области записали новогоднее видеопоздравление. В коротком ролике заняты представители различных правоохранительных структур. Они рекомендовали волгоградцам беречь себя и близких от опасных ситуаций, соблюдать правила дорожного движения, а также пожелали всем жителям региона счастья, добра и новых свершений!
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