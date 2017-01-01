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Военные ЮВО отмечают Новый год спортивными праздниками

Сегодня, 14:18
Lopatin
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Военные ЮВО отмечают Новый год спортивными праздникамиВ воинских частях Южного военного округа, в том числе находящихся в Волгоградской области, прошли новогодние вечера отдыха военнослужащих и членов их семей, а дети имели возможность посетить праздничные елки в клубах и домах офицеров, сообщает пресс-служба ЮВО.
В период новогодних каникул в войсках ЮВО спланировано проведение спортивных праздников и культурно-досуговых мероприятий. Для военнослужащих и членов их семей организованы спортивные праздники «День пропаганды здорового образа жизни» и «День физкультуры и спорта», в рамках которых пройдут лыжные прогулки и военно-спортивные эстафеты.
Кроме того, военнослужащие посетят различные мероприятия культурно-досуговой направленности, которые проводят муниципальные учреждения культуры в местах дислокации воинских частей.


Фото пресс-службы Южного военного округа
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