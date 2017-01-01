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В России с января выросли акцизы на алкоголь

Сегодня, 15:23
Lopatin
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В России с января выросли акцизы на алкогольС 1 января 2017 года в стране повышаются акцизы на алкогольную продукцию. Согласно федеральному закону «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные законодательные акты РФ», на плановый период 2017-2019 годов повышаются ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь.

Ставки акциза на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличиваются на 10 рублей и теперь составляют 36 рублей за литр. Ставки акциза на шампанское из российского винограда повышены всего на 1 рубль – до 14 руб. за литр.

Ставка акциза на вина иностранного производства выросла с 9 до 18 руб. за литр.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху увеличились на 11 руб. (с 9 до 21 руб. за литр) на весь период 2017-2019 годов. На пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% и на пиво с долей спирта свыше 8,6% ставка акциза вырастет на 1 рубль (с 20 до 21 руб. за литр, с 37 до 39 руб. за литр соответственно). По сравнению с 2016 годом, в период 2017-2019 годов также повысятся акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) - с 500 до 523 руб. за литр, а также на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) - с 400 до 418 руб.
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