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Вступил в силу закон, защищающий граждан от коллекторов

Сегодня, 15:54
Lopatin
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Вступил в силу закон, защищающий граждан от коллекторовС 1 января 2017 года вступает в действие закон о коллекторах, который обеспечит дополнительный механизм защиты прав граждан. Недобросовестных коллекторов ожидают значительные штрафы и другие санкции.
Закон запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрозы, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство. Также коллекторы не имеют права раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам, не могут звонить должникам по ночам и чаще двух раз в неделю, сообщает газета «Известия».
Выбивать долги теперь имеют право только кредитные организации, внесенные в специальный государственный реестр. Этот реестр будет вести уполномоченный правительством орган, который появится к концу года. Пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастет в 10 раз — с 10 до 100 тысяч рублей. Штраф за нарушение регламента взаимодействия взыскателя с должником увеличен также в 10 раз — до 2 миллионов рублей.
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