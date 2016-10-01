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» » С января смягчена норма об использовании детских автокреслел

С января смягчена норма об использовании детских автокреслел

Сегодня, 11:44
Lopatin
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С января смягчена норма об использовании детских автокреслелС нового года смягчена норма об обязательном использовании автокресел для детей возрастом младше 12 лет. Теперь детей от 7 до 12 лет можно перевозить без специальных устройств, но только на заднем сиденье, пристегнув штатным ремнем безопасности, сообщает газета «Известия».
А вот для перевозки ребенка на переднем сиденье по-прежнему нужно использовать полноценное автокресло. Детей до 7 лет можно будет возить только в креслах — все прочие «специальные удерживающие устройства» с 1 января исключены.
Штраф за нарушения остается прежним — 3 тыс. рублей. Вдобавок появится и новый вид «дорожного» штрафа — 500 рублей за оставление в салоне машины ребенка младше семи лет.
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