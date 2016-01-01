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» » В Волгограде ночью устраняли последствия ледяного дождя

В Волгограде ночью устраняли последствия ледяного дождя

Сегодня, 12:03
Lopatin
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В Волгограде ночью устраняли последствия ледяного дождяВ Волгограде с вечера 1 января специализированная коммунальная техника была задействована в противогололедной обработке дорог. Более 2 тысяч тонн песко-соляной смеси использовано для устранения последствий ледяного дождя, прошедшего на большей территории города в ночь на понедельник, передает пресс-служба мэрии Волгограда.
В понедельник, 2 января, дорожные и коммунальные службы продолжили работы по уборке дорог от снежного наката и наледи на проезжей части, дворовых и внутриквартальных проездов, тротуарах. Противогололедная обработка проводится также на территориях, граничащих с объектами социальной сферы и потребительского рынка.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Волгограде температура будет резко меняться с плюсовой до минус 2, на дорогах возможна гололедица. Местами выпадет снег. Коммунальные службы Волгограда готовы к работам по устранению последствий непогоды.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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