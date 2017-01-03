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В Волжском военные соорудили железнодорожный мост в 350 метров

Сегодня, 09:53
Lopatin
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В Волжском военные соорудили железнодорожный мост в 350 метровБолее 50 тактико-специальных, командно-штабных учений и тренировок с привлечением военнослужащих железнодорожных войск Южного военного округа было проведено в 2016 учебном году, сообщает пресс-служба ЮВО.
Впервые в ходе учений для быстрого устройства мостовых переходов под современную нагрузку военной техники в различных гидрогеологических условиях был применен сборно-разборный мост-эстакада ИМЖ-500, с пропуском железнодорожного, автомобильного и гусеничного транспорта.
В ходе специальных учений в речпорту города Волжский Волгоградской области был наведен наплавной железнодорожный мост длиной около 350 метров с практическим пропуском железнодорожного, автомобильного и гусеничного транспорта.
Кроме того, военные специалисты спроектировали и организовали работы по строительству железнодорожного обхода на общевойсковом полигоне Прудбой, что значительно сократило время и материальные затраты на передислокацию вооружения и военной техники, участвующей в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016».
В рамках учебно-боевых мероприятий железнодорожными подразделениями ЮВО на объектах в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Крым отремонтировано более 25 километров подъездных путей, заменено 20 комплектов стрелочных переводов на 9 объектах Минобороны России.
В настоящее время более 500 военнослужащих и свыше 300 единиц специальной техники железнодорожных соединений округа задействованы в строительстве участка железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины.

Фото пресс-службы Южного военного округа
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