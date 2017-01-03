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Все ледовые катки в Волгограде работают ежедневно

Сегодня, 12:59
Lopatin
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Все ледовые катки в Волгограде работают ежедневноКак правило, все крупные катки расположены в самых оживленных местах Волгограда. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, покататься на коньках горожане могут в Тракторозаводском районе на площадках, находящихся на пл. им. Дзержинского и на пл. Аттракционов. В Краснооктябрьском – на стадионе «Зенит».
В Дзержинском районе – в парке «Русь», возле МБУК МЦ «XXI век» (ул. Савкина, 8); в парке на 8-й Воздушной Армии; в дворах домов №27а и 40 по ул. 8-й Воздушной Армии, а также на ул. Нарвская, 2 – 10 (ТСЖ «Нарвский массив»).
В Центральном районе ледовые площадки в этом году разместились во дворах по ул. Пархоменко, 47, 49; ул. Ткачева, 16; ул. Двинская, 18; пр-т. им. В.И. Ленина, 21; ул. Донецкая, 3; ул. Невская, 12а; ул. Мира, 18, а также у магазина «Радеж» на ул. Ткачева.
В Ворошиловском районе открыты ледовые площадки на стадионе «Пищевик», а также в парке им. Саши Филиппова.
В Советском районе волгоградцы могут покататься на коньках рядом с ТРЦ «Акварель» и недалеко от школы №129.
В Кировском и Красноармейском районах залиты площадки перед ТЦ «Космос», на ул. им. Курчатова, 3, в ТОС «Веселая балка», а также ТСЖ «Санаторный». Кроме того, катки открыты на пришкольном стадионе МОУ СОШ №120, во дворах по ул. Бахтурова, 12/1, ул. Лазоревая, 221 – ул. Черепановых, 3, а также на ул. Удмуртской и на станции «Заканальная».
Все крупные катки оборудованы пунктами проката коньков, удобными раздевалками и скамейками для отдыха. Ледовые площадки открыты для посетителей ежедневно с 10 до 22 часов и будут работать на протяжении всего зимнего сезона.
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