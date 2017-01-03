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Сотрудники ГИБДД усилили контроль за нетрезвыми водителями

Сегодня, 14:55
Lopatin
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Сотрудники ГИБДД усилили контроль за нетрезвыми водителямиНа протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций. В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах.
Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. В эти дни повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем, заверили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России.


Фото пресс-службы Госавтоинспекции МВД России
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