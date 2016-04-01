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На базе волгоградского спецназа открылась лагерная смена для детей

Сегодня, 11:05
Lopatin
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На базе волгоградского спецназа открылась лагерная смена для детейВ минувший вторник на базе волгоградского спецотряда быстрого реагирования «Вектор» состоялось открытие очередной смены для детей и подростков межрегионального героико-патриотического военно-прикладного лагеря «Честь имею! Вектор мужества».
Целую неделю 32 воспитанника патриотических клубов Волгоградской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга будут постигать азы десантно-штурмовой, строевой, тактической, топографической и медицинской подготовки в нелегких условиях. Мальчишки и девчонки смогут почувствовать себя частичкой сплоченной команды под названием СОБР «Вектор» и получить бесценный опыт, которым с ними поделятся бойцы спецподразделения.
Поприветствовать ребят прибыли начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области Михаил Воробьев, начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко и начальник Управления ФСБ России по Волгоградской области Анатолий Гулевский
Главный полицейский региона пожелал курсантам с честью пройти непростые испытания и получить бесценный опыт офицеров спецназа.
Стоит отметить, что волгоградские спецназовцы уже более 10 лет принимают на своей базе воспитанников патриотических клубов со всей России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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