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В Волгоград вернутся вытрезвители
Сегодня, 13:11
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Спустя 5 лет после ликвидации вытрезвителей власти осознали необходимость такого рода учреждений. Еще в марте 2015 года глава Минздрава Вероника Скворцова предложила вернуть наркологические учреждения для лиц, находящихся в состоянии сильного опьянения, заявив, что необходима специальная система, которая не даст возможность человеку замерзнуть на улице, не попасть в какую-то сложную ситуацию. В сентябре 2015 года идею Скворцовой поддержали 80 процентов опрошенных "Левада-центром" россиян. Однако, тогда дело дальше разговоров не пошло.
На днях внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сделал заявление, в котором "пообещал вытрезвители" 11 российским городам, принимающим чемпионат мира по футболу 2018 года. Напомним, что помимо Волгограда это Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. По словам Брюна, каждый регион будет самостоятельно решать, относить ли соответствующие медучреждения к органам МВД или здравоохранения.
В ближайшее время областные власти определятся с площадками, которые в случае необходимости примут перебравших со спиртным футбольных фанатов. О судьбе вытрезвителей после ЧМ-2018 пока не сообщается.
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