Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

» » В Волгоград вернутся вытрезвители

В Волгоград вернутся вытрезвители

Сегодня, 13:11
Koshelev
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Спустя 5 лет после ликвидации вытрезвителей власти осознали необходимость такого рода учреждений. Еще в марте 2015 года глава Минздрава Вероника Скворцова предложила вернуть наркологические учреждения для лиц, находящихся в состоянии сильного опьянения, заявив, что необходима специальная система, которая не даст возможность человеку замерзнуть на улице, не попасть в какую-то сложную ситуацию. В сентябре 2015 года идею Скворцовой поддержали 80 процентов опрошенных "Левада-центром" россиян. Однако, тогда дело дальше разговоров не пошло.
На днях внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сделал заявление, в котором "пообещал вытрезвители" 11 российским городам, принимающим чемпионат мира по футболу 2018 года. Напомним, что помимо Волгограда это Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. По словам Брюна, каждый регион будет самостоятельно решать, относить ли соответствующие медучреждения к органам МВД или здравоохранения.
В ближайшее время областные власти определятся с площадками, которые в случае необходимости примут перебравших со спиртным футбольных фанатов. О судьбе вытрезвителей после ЧМ-2018 пока не сообщается.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

73% волгоградцев в возрасте от 16 до 35 лет не предохраняются при случайном сексе

Почта России продлевает акцию «Подпишись и получи подарок!» до 30 ноября 2012 года

Волгоград вошел в дюжину самых крупных городов России

В марте поездов до Москвы и Санкт-Петербурга станет больше

Подготовку Волгограда к ЧМ-2018 оценят иностранные журналисты

Волгоградские автолюбители поучаствуют в акции поддержки ЧМ-2018

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги