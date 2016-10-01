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Туроператоров обязали создавать фонды персональной ответственности

Сегодня, 14:04
Lopatin
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Туроператоров обязали создавать фонды персональной ответственностиС 1 января 2017 года вступили в силу поправки в закон, регулирующий туристскую деятельность, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России.
В частности, закон дополнен новой статьей о необходимости создания фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма. Средства будут использоваться для возмещения ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств.
Согласно установленным правилам, форма требования о возмещении денежных средств должна быть размещена на официальном сайте объединения туроператоров. Одновременно устанавливается перечень сведений, которые указываются в требованиях, и виды прилагаемых документов.
В течение 90 рабочих дней после уведомления о начале сбора требований по возмещению денежных средств из фонда туроператора, объединение туроператоров формирует реестр туристов и (или) иных заказчиков, которым был причинен реальный ущерб, а также проверяет достоверность информации.
Затем в течение 10 рабочих дней осуществляется рассмотрение предъявленных требований и прилагаемых к ним документов и принимается решение о возмещении ущерба. При положительном решении объединение туроператоров в течение 10 рабочих дней с даты его принятия перечисляет деньги на банковский счет туриста.
Более подробная информация о деятельности объединения туроператоров в сфере выездного туризма по данному опубликована на официальном сайте Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ».
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