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» » В магазине на Елецкой сняли с реализации 300 косметических лосьонов

В магазине на Елецкой сняли с реализации 300 косметических лосьонов

Сегодня, 11:11
Lopatin
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В магазине на Елецкой сняли с реализации 300 косметических лосьоновКак сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, 3 января была проведена внеплановая проверка в торговой точке индивидуального предпринимателя Манукян К.Р. по адресу Волгоград, улица Елецкая, 12. В результате выявлен факт розничной продажи 302 косметических лосьонов с содержанием этилового спирта от 75%-95%.
Вся эта продукция общим объемом 30,2 литров была снята с реализации. Начата процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 14.2 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».
С 23 декабря 2016 по 3 января 2017 года в регионе проведено 73 внеплановых мероприятия по контролю за Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией». В Роспотребнадзоре сообщают, что проверки будут продолжены.
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