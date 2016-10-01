Ночью с дорог Волгограда убрали полторы тысячи тонн снега

Давно пора, в мире наш город знают только как Сталинград, а как Волгоград он никому за рубежом неизвестен!

Вопрос не стоит обсуждения, нужно оставить все как есть.

Это популистская тема на фоне 70-ой годовщины Победы в сталинградской битве.