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Ночью с дорог Волгограда убрали полторы тысячи тонн снега

Сегодня, 11:32
Lopatin
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Ночью с дорог Волгограда убрали полторы тысячи тонн снегаМинувшей ночью сразу после начала снегопада более 70 специализированных машин было задействовано в противогололедной обработке улично-дорожной сети. К утру дорожники вывезли свыше 1 600 тонн вновь выпавшего снега и ранее сформированных валов, информирует пресс-служба городской мэрии.
В настоящее время коммунальные службы города продолжают работы по уборке от снега, наледи и загрязнений на городских дорогах, дворовых и внутриквартальных проездах, а также на пешеходных зонах.
По прогнозам синоптиков, ночью температура в Волгограде опустится до минусовых значений, на дорогах возможна гололедица. Местами выпадет снег. Коммунальные службы города к ухудшению погоды готовы – заготовлен достаточный запас противогололедной смеси. В случае необходимости число снегоуборочной техники на городских магистралях будет увеличено.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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