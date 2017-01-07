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НовостиВолгограда.ру » Общество » Губернатор принял участие в богослужении в Казанском кафедральном соборе
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Пожар в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы, где погиб один человек, локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. "В 08:03 мск объявлена локализация пожара в ...