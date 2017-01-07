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» » Губернатор принял участие в богослужении в Казанском кафедральном соборе

Губернатор принял участие в богослужении в Казанском кафедральном соборе

Сегодня, 00:13
Administrator
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Губернатор принял участие в богослужении в Казанском кафедральном собореГлава региона Андрей Бочаров встретился с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом, епископом Калачевским и Палласовским Иоанном, а также епископом Урюпинским и Новоаннинским Елисеем. Об этом корреспонденту агентства «НовостиВолгограда» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Андрей Бочаров назвал русскую православную церковь опорой для жителей региона, служащей укреплению духовности всех граждан и дающей возможность развиваться остальным конфессиям. Он также поздравил весь епископский совет митрополии с Рождеством Христовым.
Губернатор принял участие в богослужении в Казанском кафедральном соборе- Задачи у нас совместимые, потому что церковь заботится о своих чадах, чтобы они были крепки не только в своей религиозности, но и в гражданственности», — сказал митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
В Рождественский сочельник губернатор региона Андрей Бочаров вместе со своим заместителем Евгением Харичкиным и главой администрации города-героя Волгограда Виталием Лихачевым принял участие в богослужении в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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