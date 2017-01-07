Рождественское послание митрополита Волгоградского и Камышинского Германа Просмотров: 0 Комментариев: 0

Во Христе нам открылась Новая Эра истории человечества и новая возможность для усвоения спасительной Благодати Божией каждым отдельным человеком и всех людей вместе, объединенных в теле Христовой Церкви. Объединяет нас с вами любовь Божия, Благодать Божия, явленная нам по нашей вере в святых таинствах Православной Церкви.

Внимательный к себе христианин может воочию наблюдать действие на него Благодати Божией. Она проявляет себя в келейной молитве, когда мы ежедневно молимся словами утренних и вечерних молитв, когда мы исповедуем в таинстве покаяния своему духовному отцу наши грехи и в ответ на это Господь снова и снова, прощая нас, дает нам возможность благодатного общения с Ним. Он, всякий раз очищая нашу совесть, возрождает нас для благодатного общения с Ним.

Поблагодарим Бога за такую Его всегдашнюю готовность прощать нас и очищать нашу совесть, без чего немыслима наша духовная жизнь. Поблагодарим Бога за Его дивный праздник явления нам во плоти, прославим Его, Христово Рождество, и Он, наш Господь и Спаситель, прославит нас в Своем Вечном Царстве Его Милости и Его Красоты. Именно она, Его Божественная Красота, спасет мир от уродства греха, от злобы и вражды: да воссияет и нам грешным Свет Твой присносущный, молитвами Богородицы.

Светодавче, Слава Тебе! Аминь!



Рождество Христово, 2016/17 год Приветствую Вас, дорогие братья и сестры! С праздником Рождества Христова!Во Христе нам открылась Новая Эра истории человечества и новая возможность для усвоения спасительной Благодати Божией каждым отдельным человеком и всех людей вместе, объединенных в теле Христовой Церкви. Объединяет нас с вами любовь Божия, Благодать Божия, явленная нам по нашей вере в святых таинствах Православной Церкви.Внимательный к себе христианин может воочию наблюдать действие на него Благодати Божией. Она проявляет себя в келейной молитве, когда мы ежедневно молимся словами утренних и вечерних молитв, когда мы исповедуем в таинстве покаяния своему духовному отцу наши грехи и в ответ на это Господь снова и снова, прощая нас, дает нам возможность благодатного общения с Ним. Он, всякий раз очищая нашу совесть, возрождает нас для благодатного общения с Ним.Поблагодарим Бога за такую Его всегдашнюю готовность прощать нас и очищать нашу совесть, без чего немыслима наша духовная жизнь. Поблагодарим Бога за Его дивный праздник явления нам во плоти, прославим Его, Христово Рождество, и Он, наш Господь и Спаситель, прославит нас в Своем Вечном Царстве Его Милости и Его Красоты. Именно она, Его Божественная Красота, спасет мир от уродства греха, от злобы и вражды: да воссияет и нам грешным Свет Твой присносущный, молитвами Богородицы.Светодавче, Слава Тебе! Аминь!Рождество Христово, 2016/17 год



