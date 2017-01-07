Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

» » В рождественскую ночь в храмах региона дежурили 850 полицейских

В рождественскую ночь в храмах региона дежурили 850 полицейских

Сегодня, 11:12
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В рождественскую ночь в храмах региона дежурили 850 полицейских В ночь с 6 на 7 января в церквях, храмах, приходах и монастырях Волгоградской области прошли рождественские богослужения. В мероприятиях приняли участие около 30 тысяч граждан.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в охране общественного порядка было задействовано около 850 сотрудников полиции, а также военнослужащие войск национальной гвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и сотрудники частных охранных предприятий.
До начала праздничных служб территории религиозных объектов были проверены на наличие опасных предметов. Возле каждого культового сооружения дежурили наряды полиции. Проезд и парковка транспорта в местах проведения рождественских богослужений и народных гуляний была ограничена.
Нарушений общественного порядка не было допущено.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В регионе ночью за порядком следили более 800 полицейских

На страже: Волгоградские полицейские будут следить за порядком в крещенскую ночь

Более 3000 полицейских обеспечивали порядок на выборах в Волгоградской области

В Волгограде безопасность детей 1 сентября обеспечат сотрудники полиции, казаки и дружинники

В Волгоградской области 4,8 тысяч полицейских будут обеспечивать охрану правопорядка во время праздников

Без происшествий: Новогодние гуляния в Волгоградском регионе прошли спокойно

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги