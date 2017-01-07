Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

» » В Рождество возле церквей сотрудники МЧС развернули полевые кухни

В Рождество возле церквей сотрудники МЧС развернули полевые кухни

Сегодня, 11:40
Lopatin
Просмотров: 12
Комментариев: 0
В Рождество возле церквей сотрудники МЧС развернули полевые кухниВ пятницу, 6 января, в канун Рождества вблизи соборов и церквей области сотрудники МЧС развернули полевые кухни, чтобы участники праздников могли согреться горячим ароматным чаем и вкусной кашей, приготовленных спасателями.
Также с целью обеспечения пожарной безопасности в праздничные дни в храмах и церквях региона организовано дежурство сотрудников надзорной деятельности, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В рождественскую ночь в храмах региона дежурили 850 полицейских

На страже: Волгоградские полицейские будут следить за порядком в крещенскую ночь

С начала года на водных объектах региона погибло два человека

За время новогодних и рождественских праздников на территории Волгоградской области чрезвычайных ситуаций не произошло

В Волгоградской области проводятся рейды по точкам продаж пиротехники

На пляжах Волгограда организовано дежурство спасателей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги