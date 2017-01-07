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» » В волгоградском аэропорту задержан вылет 6 рейсов

В волгоградском аэропорту задержан вылет 6 рейсов

Сегодня, 14:03
Lopatin
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В волгоградском аэропорту задержан вылет 6 рейсовПо информации с онлайн-табло волгоградского аэропорта, на несколько часов перенесен вылет 6 авиарейсов: в Сочи, в Санкт-Петербург и четыре на Москву.
Согласно данным на 14.00, самолет в Сочи должен отправиться в 16.30, в северную столицу – в 17.05. Три московских рейса ориентировочно будут отправлены в шестом часу вечера, а четвертый – в 21.20.
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