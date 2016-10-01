Потребителям советуют избегать «бесплатных» процедур в салонах красоты Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщают в ведомстве, салоны красоты завлекают к себе клиентов бесплатными процедурами: предлагают воспользоваться демонстрацией косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами и т.д.) А потом предлагают заключить договор на предоставление аналогичных услуг в будущем (например, на 40 посещений). Либо потребителю предлагается косметика с некими «исключительными» свойствами.



Потребителей вынуждают брать кредиты



Роспотребнадзор предупреждает, что подобные договоры часто заключаются с использованием отвлекающих факторов (шумные, душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т.п.). Документы по сделкам могут носить сложный и запутанный характер, используются непонятные потребителю термины. При этом потребителя торопят с подписанием договора.

Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов и может доходить до 200-300 тысяч рублей, в связи с чем для оплаты предлагается заключить кредитный договор. Кстати, приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт (который необходим для оформления кредита).

Традиционно на эти уловки попадаются люди пожилого возраста. После общения с родственниками, а также внимательного ознакомления с условиями договоров и ценами многие потребители пытаются их расторгнуть, но встречают категорический отказ. Недобросовестными продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок, которые существенно затрудняют это сделать: отказываются получать письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается реальный адрес хозяйствующего субъекта, договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию.



Роспотребнадзор помогает расторгать сомнительные договоры



В Роспотребнадзоре сообщили, что специалистами проводится работа, направленная на выявление и пресечение описанных выше недобросовестных практик в рамках административных полномочий службы.

В правовом поле уже были прецеденты расторжения таких договоров и возврата денег потребителю. В частности, в Башкирии, Татарстане, а в Новосибирской области при участии специалистов Роспотребнадзора удалось вернуть гражданам не только деньги за покупку дорогостоящей косметики, но и взыскать компенсацию морального вреда. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей предупреждает потребителей о широком распространении недобросовестных практик заключения договоров об оказании косметологических услуг и купли-продажи дорогостоящей косметики.Как сообщают в ведомстве, салоны красоты завлекают к себе клиентов бесплатными процедурами: предлагают воспользоваться демонстрацией косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами и т.д.) А потом предлагают заключить договор на предоставление аналогичных услуг в будущем (например, на 40 посещений). Либо потребителю предлагается косметика с некими «исключительными» свойствами.Роспотребнадзор предупреждает, что подобные договоры часто заключаются с использованием отвлекающих факторов (шумные, душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т.п.). Документы по сделкам могут носить сложный и запутанный характер, используются непонятные потребителю термины. При этом потребителя торопят с подписанием договора.Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов и может доходить до 200-300 тысяч рублей, в связи с чем для оплаты предлагается заключить кредитный договор. Кстати, приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт (который необходим для оформления кредита).Традиционно на эти уловки попадаются люди пожилого возраста. После общения с родственниками, а также внимательного ознакомления с условиями договоров и ценами многие потребители пытаются их расторгнуть, но встречают категорический отказ. Недобросовестными продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок, которые существенно затрудняют это сделать: отказываются получать письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается реальный адрес хозяйствующего субъекта, договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию.В Роспотребнадзоре сообщили, что специалистами проводится работа, направленная на выявление и пресечение описанных выше недобросовестных практик в рамках административных полномочий службы.В правовом поле уже были прецеденты расторжения таких договоров и возврата денег потребителю. В частности, в Башкирии, Татарстане, а в Новосибирской области при участии специалистов Роспотребнадзора удалось вернуть гражданам не только деньги за покупку дорогостоящей косметики, но и взыскать компенсацию морального вреда.



