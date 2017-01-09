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» » На дороги Волгограда высыпали 800 тонн песко-соляной смеси

На дороги Волгограда высыпали 800 тонн песко-соляной смеси

Сегодня, 11:26
Lopatin
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На дороги Волгограда высыпали 800 тонн песко-соляной смесиМинувшей ночью в Волгограде коммунальные службы задействовали 82 комбинированные машины для обработки дорог от гололедицы, которая образовалась после дождя и последующего понижения температуры. Дорожники высыпали на городские магистрали более 800 тонн песко-соляной смеси, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда
Днем в понедельник на уборку улиц было выведено около 70 коммунальных машин. В первую очередь, они используются на центральных магистралях областного центра. Особое внимание уделяется остановочным павильонам, которые очищаются от наледи и тающего снега, чтобы сделать их безопасными для пассажиров.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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