Согласно опросам, две трети россиян довольны жизнью Просмотров: 0 Комментариев: 0

«Индекс социальных оценок относительно личной жизни после снижения в ноябре (до 39 п.), в декабре 2016 г. вырос до 46 п. – годовой максимум. В декабре положительные ответы дали 72%, отрицательные – 26%... Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране в конце года также заметно улучшил позиции: рост с 4 п. в октябре до 15 п. в декабре. Декабрьский результат значительно превосходит показатель января 2016-го (-9 п.). Согласно данным последнего опроса, более половины респондентов (56%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дал 41% опрошенных», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Ярко выражена и положительная динамика индекса социальных ожиданий: если в январе он был равен -64 п., то в декабре он составил уже -41 п. (максимальное значение в 2016 г.). В конце 2014 г. и 2015 г. значения показателя были ниже (-55 и -48 п., соответственно). Доля тех, кто считает, что худшие времена ждут нас впереди, составляет 42%, а доля тех, кто полагает, что они уже позади – 25%. По ощущениям 24% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

Комментируя опубликованные данные, руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов сделал следующий вывод: «Непростой во многих отношениях 2016 год завершился для большинства россиян на оптимистичной ноте, что во многом было обусловлено позитивными тенденциями, наблюдавшимися прежде всего в политической сфере. Экономическая ситуация по-прежнему беспокоит людей, тем не менее это беспокойство рутинизировалось, стало менее эмоциональным. Осень и начало зимы показали, что политическая стабильность, укрепившаяся в результате парламентских выборов, положительно повлияла на социальные ожидания. К концу года фактор политический перевесил негативное влияние фактора материального, довлевшего над нами в течение всего года. Но это еще не повод для уверенности в том, что начавшийся 2017 год выведет экономику страны на «восходящую кривую». Уровень тревог все еще высок: почти половина населения не исключает, что самые тяжелые времена еще впереди».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. В понедельник, 9 января, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о том, как россияне оценивают ситуацию в стране и личной жизни.«Индекс социальных оценок относительно личной жизни после снижения в ноябре (до 39 п.), в декабре 2016 г. вырос до 46 п. – годовой максимум. В декабре положительные ответы дали 72%, отрицательные – 26%... Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране в конце года также заметно улучшил позиции: рост с 4 п. в октябре до 15 п. в декабре. Декабрьский результат значительно превосходит показатель января 2016-го (-9 п.). Согласно данным последнего опроса, более половины респондентов (56%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дал 41% опрошенных», - говорится в сообщении ВЦИОМ.Ярко выражена и положительная динамика индекса социальных ожиданий: если в январе он был равен -64 п., то в декабре он составил уже -41 п. (максимальное значение в 2016 г.). В конце 2014 г. и 2015 г. значения показателя были ниже (-55 и -48 п., соответственно). Доля тех, кто считает, что худшие времена ждут нас впереди, составляет 42%, а доля тех, кто полагает, что они уже позади – 25%. По ощущениям 24% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.Комментируя опубликованные данные, руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов сделал следующий вывод: «Непростой во многих отношениях 2016 год завершился для большинства россиян на оптимистичной ноте, что во многом было обусловлено позитивными тенденциями, наблюдавшимися прежде всего в политической сфере. Экономическая ситуация по-прежнему беспокоит людей, тем не менее это беспокойство рутинизировалось, стало менее эмоциональным. Осень и начало зимы показали, что политическая стабильность, укрепившаяся в результате парламентских выборов, положительно повлияла на социальные ожидания. К концу года фактор политический перевесил негативное влияние фактора материального, довлевшего над нами в течение всего года. Но это еще не повод для уверенности в том, что начавшийся 2017 год выведет экономику страны на «восходящую кривую». Уровень тревог все еще высок: почти половина населения не исключает, что самые тяжелые времена еще впереди».Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России.



